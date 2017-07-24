قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة بيت لحم

واس-فجر:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، شابين فلسطينيين من بيت لحم، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عبد الله العفيفي، من بلدة الدوحة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وأضاف المصدر ، أن قوات الاحتلال داهمت أحد المطاعم وسط مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب أحمد أنور غنيمات .

من جهة أخرى أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سكان خربة شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، على إخلاء منازلهم، تحت تهديد السلاح .

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في تصريح له اليوم ، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة وأجبرت سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلام، وحذرتهم من التواجد في منازلهم ليلا .

وذكر أن سكان الخربة عادوا إليها مؤخرا بعد قيامهم بترميم منازلها، إلا أن الاحتلال يحاول ضم أراضيها لمستوطنة “دانيال” الجاثمة على اراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم.