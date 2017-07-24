سوريا : قتلى وجرحى جراء قصف في عدة محافظات

متابعات-فجر:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن اشتباكات دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في محيط اللواء 137 بمحيط مدينة دير الزور، وسط استهدافات متبادلة بين طرفي القتال.

وأضاف أن 3 سوريات وطفل قتلوا جراء إصابتهم في قصف لطائرات حربية، لا يعلم ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي، على أماكن في منطقة الطيبة، في الامتداد الشرقي لمدينة الميادين، بالتزامن مع غارات على منطقة البانوراما بجنوب المدينة، ومناطق أخرى في قرية مراط، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أخرى.

ونفذت طائرات لا يعلم ما إذا كانت تابعة للتحالف أم روسية غارات استهدفت سيارة لداعش، ما تسبب في مقتل عنصرين من التنظيم، فيما استهدفت غارة أخرى حاجزاً للتنظيم في بلدة غرانيج، موقعة 5 قتلى من عناصره.

وارتفع بذلك إلى 13 على الأقل، عدد عناصر داعش الذين قتلوا اليوم وأمس، في غارات استهدفت البوكمال وغرانيج والميادين والبوحمام بريف دير الزور الشرقي.

واستهدفت طائرات حربية أماكن في منطقة الطيبة التي تقع في الامتداد الشرقي لمدينة الميادين، بالريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بعد يومين من مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية في المنطقة ذاتها، وراح ضحيتها 14 قتيلاً على الأقل بينهم 5 أطفال دون سن الثامنة عشر، في غارات نفذتها طائرات لا يعلم ما إذا كانت تابعة للتحالف أم أنها طائرات روسية.

وفي محافظة إدلب، أفاد المرصد السوري أن 4 قتلوا برصاص حرس الحدود التركي، جراء إطلاق النار عليهم خلال محاولتهم عبور الشريط الحدودي من منطقة دركوش، بريف إدلب الشمالي الغربي فجر اليوم.كما قصفت قوات النظام مناطق في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور وأماكن في أطراف بداما وعند الحدود الإدارية مع ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

أما في حماة، تعرضت فجر السبت، مناطق في السطحيات وبريغيث، بالريف الجنوبي الشرقي، لقصف من قبل قوات النظام السوري، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، بينما سقطت قذيفتا هاون على مناطق في قرية تل درة بريف حماة الشرقي، والخاضعة لسيطرة النظام.

وقصفت قوات النظام مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي بشكل مكثف، ومناطق أخرى في بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة عدة مواطنين في بلدة اللطامنة ونفوق عدد من المواشي.

وقال المرصد إن قوات النظام قصفت بصاروخ مناطق في أطراف حي التضامن جنوب محافظة دمشق، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.وفي محافظة حلب، قصف النظام مناطق في بلدة عندان بالريف الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات، بينما سقط عدد من الجرحى جراء فتح الطائرات الحربية لنيران رشاشاتها الثقيلة، على مناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي فجر اليوم.