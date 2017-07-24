وصفة سحرية للتخلص من علامات التقدم في السن

متابعات_فجر

تشعر السيّدات بالانزعاج عند ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ، ما يدفعهنّ الى اللجوء الى الكريمات والعلاجات والحقن.

في هذا السياق، نقدّم لك وصفة طبيعية ومنزلية، تستخدمها السيّدات اليابانيات للحصول على بشرة شابة، من دون شوائب في أسبوع.

المكوّنات:

– 3 ملاعق كبيرة من الارز.

– ملعقة كبيرة من الحليب.

– ملعقة كبيرة من العسل.

– كوب من المياه.

اسلقي الارز مع كوب من الماء المغلي على نار خفيفة لمدّة 2 الى 3 دقائق، ثمّ ضعي المياه جانباً.

أضيفي ملعقة من الحليب، وملعقة من العسل على الرز المسلوق، وامزجي الخليط جيّداً.

ثمّ طبّقي المزيج على وجهك لمدّة 10- 15 دقيقة، ثمّ اغسلي وجهك جيّداً بمياه الارز المسلوق.

أعيدي الكرّة مرّة أسبوعياً للحصول على بشرة شابة، نظراً لفوائد الاوز الجمالية والمرطّبة للبشرة، خصوصاً أنّه يعتبر واقي من الشمس.