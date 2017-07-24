أسباب ظهور كدمات في الجسم

متابعات – فجر :

غالباً ما تظهر علامات سوداء وزرقاء على الجسم بسبب اصطدامه بشيء معيّن، وحدوث أيّ ضربة أو ضغط على منطقة من مناطق الجسم من الممكن أن يتسبّب في تمزّق الشعيرات الدمويّة تحت سطح الجلد، وهذا ما يجعل الدم يترسّب ولا يجد مكاناً للخروج منه فيتجمّع تحت الجلد محدثاً الكدمة. أنواع الكدمات هي عبارة عن تورّم دموي ناتج من خروج الدم من الشعيرات الدموية إلى الأنسجة تحت الجلد، وتظهر بألوان مختلفة بسبب احتباس الدم فيها لفترة زمنية معينة، وهي غير خطيرة إلّا في حالة وجود صديد وحمى في منطقة الكدمة. وهناك ثلاثة أنواع من الكدمات تصنّف على أساس موقعها في جسمك:

كدمات تحت الجلد فقط أو تحت البشرة. كدمات في العضل أو في العضلات الكامنة. كدمات سُمحاقية على العظام. أسباب حدوث الكدمات هناك العديد من الأسباب التي تسبّب ظهور الكدمات وتختلف حسب نوع جلد الإنسان، ومنها: الكدمات غير المبرّرة والتي تظهر على الساق أو الركبة، وهذه قد تظهر من الاصطدام بإطار السرير، أو بكرسي أو بأيّ شيء آخر أثناء المشي ودون ملاحظة. الأسباب الشائعة الأخرى لحدوث الكدمات وتشمل: الإصابات الرياضية أثناء اللعب أو الممارسة. حوادث السيارات. التعرّض للضرب من قبل شخص. الأدوية التي تسبّب تميّع الدم، مثل الإسبرين، أو الوارفارين (الكومادين)، والستيرويدات. القطع، والحرق، والسقوط، أو الإصابة الطبيعية، فالكدمة في هذه الحالة تتشكل كجزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم. الحقن أو ارتداء الملابس الضيقة. ترقق الجلد عند كبار السن. أعراض وعلامات الكدمات أعراض الكدمة تختلف حسب السبب، وتلوّن الجلد غالباً ما يكون أول علامة، بالإضافة إلى الأسود والأزرق، ويمكن أن تكون الكدمات أيضاً حمراء وخضراء ومصفرّة وتميل أحياناً إلى اللونين البني والبنفسجي، ومن الممكن أيضاً الشعور بألم عند الإصابة بها. علاج الكدمات يمكن علاج الكدمات في المنزل من خلال اتّباع بعض الأمور التالية: استخدام كيس من الثلج للحد من التورّم، بعد لفّه بحزمة في القماش لتجنّب وضعه مباشرة على الجلد لمدّة ربع ساعة. تضميد منطقة الرضوض لتحصل على الراحة. أخذ بعض المسكنات مثل اسيتامينوفين (تايلينول)، للحدّ من الألم في المنطقة. مراجعة الطبيب في حالة استمرار الكدمة وعدم تغيّر لونها بعد ثلاثة أسابيع. كيفيّة منع الكدمات الكدمة هي أمر عارض ستتعرّض له لفي أي وقت، ولكن يمكنك منع بعض الكدمات من خلال الحذر في بعض الأمور وتتمثّل بما يلي: الحذر أثناء ممارسة الرياضة والقيادة: وذلك من خلال استخدام منصّات للركبتين والمرفقين وأحياناً للكتفين والأفخاذ، بالإضافة إلى حماية الرأس بالخوذ. ارتداء الأكمام الطويلة والسراويل لحماية كدمات على الذراعين والساقين.