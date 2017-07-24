الأهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية

متابعات – فجر :

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد تغلبه على فريق حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة.تقدم نصر حسين داي بهدف سجله محمد بولعويدات في الدقيقة 62 وتعادل صالح جمعة للأهلي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء قبل أن يضيف عمرو بركات الهدف الثاني الدقيقة 93.ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد نصر حسين داي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.، ليتأهل كأفضل صاحب مركز ثاني بين المجموعات الثلاث، علما أن الفيصلي الأردني ضمن الصعود رسمياً كمتصدر للمجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي بطل المجموعة الثالثة في انتظار هوية المتأهل من المجموعة الثانية.