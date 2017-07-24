مقتل وإصابة 5 من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني ب”شبوة”

متابعات – فجر :

لقي ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر المليشيا بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي بجبهة عسيلان محافظة شبوة.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية قولها : إن المليشيا الانقلابية نفذت محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة طوال السادة عند ساعات الصباح الأولى غرب مديرية عسيلان أعقبها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتمكن الجيش الوطني اليمني من إجبار المتسللين على التراجع بعد تكبيدهم قتلى وجرحى، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفت تعزيزات للمليشيا الانقلابية في هجر كحلان وجنوب جبل جندلة غرب مديرية عسيلان.