“أمانة جدة” : لاصحة لما تردد عن تأخر تنفيذ مشروع نفق الأندلس

متابعات – فجر :

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه لا صحة لما تردد نشره في إحدى الصحف وتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تأخر تنفيذ مشروع نفق الأندلس بسبب عدم وجود خرائط للخدمات الأرضية.وأوضحت في توضيح لها بأنّ الخبر المنشور غير صحيح، وجار الآن أعمال الحفر حسب الجدول الزمني المعدل حيث سبق وأن تم الإعلان عن تمديد المشروع 365 يوماً وفق الأنظمة المعمول بها في المشاريع الحكومية وتم تحديث معلومات لوحة المشروع كذلك في حينه، وأضافت: آملين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وبالله التوفيق.