ضبط مقيم آسيوي تنكر في زي نسائي داخل إحدى الحدائق في بريدة

متابعات – فجر :

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على وافد متنكر بزي داخل حديقة البصر، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن وصل بلاغ للهيئة من أحد المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فرع منطقة القصيم الشيخ نواف الرعوجي أنه أثناء عمل دورية الهيئة في حديقة البصر تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن رجل متنكر بالزي النسائي ويقف عند دورة المياه المخصصة للنساء.وأضاف أنه تمت إحالة البلاغ لجهات الاختصاص، والتنسيق معهم حيث تم القبض عليه وتبين أنه رجل من جنسية آسيوية.