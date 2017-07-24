“التعاون الإسلامي” تدين بشدة استهداف “مكة المكرمة” بصاروخ باليستي

متابعات – فجر :

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي وصالح أمس صاروخاً باليستيا طويل المدى استهدف منطقة مكة المكرمة .وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن محاولة الاعتداء الآثم مرة أخرى على مكة المكرمة بعد المحاولة الأولى في اكتوبر من العام الماضي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اصرار مليشيات الحوثي وصالح على استهداف الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، تنفيذا لمخططات تآمريه ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاولة يائسة لزعزعة موسم الحج معتبرا ان هذا الاستهداف اعتداء على جميع المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله البلد الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين من قدسية.

وأشار العثيمين إلى أن هذا الاعتداء يعكس بوضوح عدم جدية مليشيات الحوثي وصالح في إنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة للحكومة الشرعية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول السياسية التي تضمن أمن اليمن واستقراره مع المحافظة على وحدته وسلامة أراضيه، ولجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في إحلال السلام في اليمن ودعم مؤسساته الشرعية؛ مؤكداً على تضامن المنظمة التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.