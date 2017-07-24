استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

متابعات – فجر :

استشهد اليوم فتى فلسطيني واصيب اثنين آخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما اصيب سبعة فلسطينيين على الاقل بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على خطوط التماس في عدة مناطق من القاع.

واعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد الفتى عبد الرحمن حسين ابو هميشة (16 عاما) واصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية في محيط موقع “المدرسة” العسكري شرق البريج، أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل ورشقوا الاحتلال بالحجارة، ما أدى إلى استشهاد الفتى أبو هميشة ، ونقلت جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، فيما أصيب شابين آخرين في قدميهما وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال على متظاهرين قرب الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ونقلوا إلى مستشفى الأندونيسى وكمال عدوان في بيت لاهيا، وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أصيب شاب فلسطيني على الأقل برصاصة في قدمه خلال مواجهات مع الاحتلال قرب موقع “ناحل عوز”، شرق مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال على الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة.

كما اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان والفتية وقوات الاحتلال وتحديداً قرب منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين على الأقل بالرصاص الحي في قدميهما، نقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وحالتهما متوسطة.

بينما دارت مواجهات عنيفة بين الشبان والفتية وقوات الاحتلال قرب معبر بيت حانون “إيريز” شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام.