“عمل الرياض ” يضبط 14 مخالفة توطين وعمل

متابعات_فجر

ضَبَط مكتب عمل الرياض في حملة تفتيشية نفذها في حيي البطحاء ومنفوحة، بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض ” الضبط الإداري قوة الضبط الميداني “، 9 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين، وجرى القبض على 3 وافدين مجهولي الهوية سلموا إلى الجهة ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، فيما استجاب مفتشو عمل الرياض لـ 20 بلاغاً عبر تطبيق ” معاً للرصد ” وضَبَطَ 5 مخالفات لنظام العمل.

وتأتي هذه الحملات امتداداً للحملات المتواصلة التي ينفذها عمل الرياض ، وسيتبعها حملات أخرى على جميع القطاعات والأنشطة لضبط سوق العمل والقضاء على كل المخالفات .

وشدد المكتب على أنه لا تهاون مع مخالفي القرارات، داعياً في الوقت ذاته عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى استمرار التعاون معها والإبلاغ عن كل المخالفات مهما كان نوعها وحجمها من خلال تطبيق ” معا للرصد ، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء بالرقم الموحد 19911 ، مؤكدا أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بشكل فوري وذلك حرصا على تحسين وتطوير بيئة العمل وتنظيمها.