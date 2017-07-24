القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان يفتتح قسم الخدمات التشخيصية بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

واس_فجر

افتتح القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان بالإنابة المستشار وليد عبد الله بخاري، اليوم قسم الخدمات التشخيصية في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، المموّل من المملكة.

وعبر رئيس أمناء جمعية المقاصد محمد الداعوق عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على تبرعها لقسم الخدمات التشخيصية لدى المستشفى بمعدات طبية متطورة جداً تحتاج لها منطقة بيروت بشكل كبير.

ونوه الداعوق في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة بين المملكة ولبنان، مؤكداً أن المملكة لم تتوقف يوماً عن دعم لبنان ومؤسساتها.

من جهته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسّان حاصباني عن شكره للمملكة لوقوفها دائمًا إلى جانب لبنان، مشيراً إلى أن المملكة قدمت اليوم دعماً سيسهم في تطوير وتعزيز القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان وجعله طليعاً دوماً في مواكبة الحداثة وآخر التطورات الطبية.

وأكد أن “دعم المملكة ليس بجديد فهي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، وحرصت على دعم منطق الدولة والمؤسسات”.

وأشار حاصباني إلى أن “المساعدة اليوم تأتي في خطوة هي الثانية هذا الشهر بعد المساعدات المقدمة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي ومركز الرعاية الصحية الأولية فيه ضمن المساعدات العينية التي أعلنت المملكة عن تقديمها للقطاع الصحي في لبنان”.

وقد تجول الجميع في أرجاء الصرح الطبي بأقسامه المختلفة للإطلاع على الوسائل الطبية المتطورة والعمل الأكاديمي الطبي ورسالته في خدمة الإنسان.