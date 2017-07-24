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القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان يفتتح قسم الخدمات التشخيصية بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

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