ريبروف: لا أريد عبدالشافي ومهند مستمر مع الأهلي

مازن الشهري – فجر -الرياض

طلب المدير الفني بالنادي الأهلي سيرجي ريبروف من إدارة الأهلي التخلي عن النجم المصري محمد عبدالشافي أو اليوناني فيتفا لحل مشكلة الوسط وجلب ثنائي أجنبي في خانة المحور والآخر مهاجم ثاني وتحاول إدارة الأهلي بقيادة الأمير فهد بن خالد تغيير وجهة نظر المدرب لحاجه الفريق للمصري محمد عبدالشافي واليوناني فيتفا، كما طالبوا جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل ” تويتر ” بسرعة جلب المحترفين الأجانب لضيق الوقت وأن آخر موعد لرفع القائمة الآسيوية 7 أغسطس القادم وتبقى على بداية دوري جميل 13 يوم

من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة لصحيفة فجر بأنه غير صحيح أن اللاعب مهند عسيري قد ينتقل بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي وأنه مستمر مع الفريق الموسم القادم .