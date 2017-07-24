فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 300 طنًا من التمور لهندوراس

متابعات _فجر

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في العاصمة الهندوراسية 300 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي ، بحضور مندوب من سفارة المملكة في المكسيك ابراهيم الدخيل، وممثلة برنامج الغذاء العالمي في هندوراس باسكولينا دي سيريو ، وممثلي حكومة هندوراس نائب الرئيس للقضايا الخارجية خوزيه هيريرا، ونائب وزير التنمية والإدماج الاجتماعي زوليا كروز.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الهندوراسية تيجوسيجالبا.

وتعد هذه الشحنة التي سلمت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في جمهورية هندوراس.