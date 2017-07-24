أمانة الشرقية تضبط 15 شاحنة تعمل على نهل الرمال بالدمام

متابعات_فجر

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام أمس، 15 شاحنة مخالفة تعمل على نهل الرمال، شمال طريق الدمام الرياض السريع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن الفرق البلدية الميدانية باشرت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موقعاً في شمال طريق الدمام الرياض السريع ، بعد رصد عدد من الشاحنات والمعدات تقوم بنهل الرمال في الموقع، مشيراً إلى أن مسؤولي البلدية باشروا الموقع الذي يبعد عن النطاق العمراني، حيث جرى ضبط 2 شيول و 15 شاحنة يقومون بنهل الرمال وتجريف الاراضي، لافتاً إلى أن ذلك تم بالتنسيق والتعاون مع أمارة المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية والضبط الإداري في شرطة الدمام إضافة إلى إدارة المجاهدين ومطار الملك فهد الدولي حيث حجزت الشاحنات والمعدات والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، فيما جرى استدعاء مُلاّك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .