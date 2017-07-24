تعيين” آل طاوي” وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة مكة والمهندس خوجة أمينا عاما لمجلس المنطقة

واس_فجر

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قرارا بتكليف عبدالله بن أحمد طاوي وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة المنطقة، و تكليف المهندس عدنان خوجه أميناً عاماً لمجلس المنطقة .

وأوضحت الإمارة أن قرار سمو أمير المنطقة يأتي لتنامي أعباء ومسؤوليات وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية ومجلس المنطقة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لإمارات المناطق، وما يتطلبه الوضع وحاجة العمل من توزيع تلك المهام والمسؤوليات بما يمكن من تحقيق مستوى أداء وانتاجية عالية، إضافة إلى مواكبة مراحل النمو المستمر لمسيرة التنمية بمحافظات المنطقة والإشراف والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مهام المناطة بكلا القطاعين ولما تقتضيه مصلحة العمل .

وكان آل طاوي يشغل سابقاً وظيفة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقد قدم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية الدكتور هشام الفالح شكره لسمو أمير المنطقة الذي يحرص على تطوير العمل في الامارة بما يكفل تحقيق النجاح بإذن الله .