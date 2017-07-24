منظمة الصحة العالمية : إلتهاب الكبد أكبر مسببات الوفاة في العالم

متابعات_فجر
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض التهاب الكبد الوباءي هو أكبر مسببات الوفاة في العالم ، مشيرة إلى انه في الوقت الذي اتخذت العديد من الدول إجراءات للقضاء على المرض إلا أنه لازالت دولا أخرى بحاجة لبذل المزيد من الجهد لمكافحته .
وأكدت بيانات المنظمة وفاة أكثر من 3 ر 1 مليون شخصا بسبب المرض عام 2015 ، ووقوع 7 ر1 مليون حالة إصابة جديدة في نفس العام ، وان ثلث مليار شخص يعاني من المرض بشكل مزمن ويحتاج لعلاج مستمر .
وسلطت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الذي يوافق اليوم الجمعة الضوء على أكثر بلدان العالم تضررا من المرض ، مشيدة بجهود 28 دولة في التصدي له ، داعية في الوقت نفسه الدول الأخرى أن تحذو حذوها .
يذكر ان القضاء على مرض التهاب الكبد هو أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن عقار جديد رخيص لعلاج المرض ، يخفض تكلفة علاج الشخص الواحد الى 250 دولار أمريكي .
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