منظمة الصحة العالمية : إلتهاب الكبد أكبر مسببات الوفاة في العالم

متابعات_فجر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض التهاب الكبد الوباءي هو أكبر مسببات الوفاة في العالم ، مشيرة إلى انه في الوقت الذي اتخذت العديد من الدول إجراءات للقضاء على المرض إلا أنه لازالت دولا أخرى بحاجة لبذل المزيد من الجهد لمكافحته .

وأكدت بيانات المنظمة وفاة أكثر من 3 ر 1 مليون شخصا بسبب المرض عام 2015 ، ووقوع 7 ر1 مليون حالة إصابة جديدة في نفس العام ، وان ثلث مليار شخص يعاني من المرض بشكل مزمن ويحتاج لعلاج مستمر .

وسلطت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الذي يوافق اليوم الجمعة الضوء على أكثر بلدان العالم تضررا من المرض ، مشيدة بجهود 28 دولة في التصدي له ، داعية في الوقت نفسه الدول الأخرى أن تحذو حذوها .

يذكر ان القضاء على مرض التهاب الكبد هو أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن عقار جديد رخيص لعلاج المرض ، يخفض تكلفة علاج الشخص الواحد الى 250 دولار أمريكي .

Share 0 Share