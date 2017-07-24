ضبط 7 أشخاص و4نساء من جنسية عربية لإتهامهم بتوظيف الأطفال لغرض التسول بمكة

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة مكة من ضبط 7 أشخاص و4نساء من جنسية عربية لإتهامهم بتوظيف الأطفال لغرض التسول.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن إمتهان وافدين من جنسية عربية توظيف الأطفال والنساء لغرض التسول و جمع الاموال ، و أتخذوا من احد المنازل جنوب العاصمه وكراً لهم .

فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحه والتحقق من صحتها و قامت الجهة المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت عن ضبط سبع رجال و (4 ) نساء و ( 18 ) حدثاً

تم التحفظ عليهم جميعاً وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .