حرس الحدود :افشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر

متابعات-فجر:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البحريه بقطاع أملج بمنطقة تبوك تمكنت بتوفيق الله تعالى يوم الخميس من افشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد أن اشتبهت بمواسير بلاستيكية يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطه في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبةمن حدود مسؤولية قطاع أملج، وعلى الفور تم تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيط الموقع وتكثيف عمليات البحث والذي نتج عنها العثور على عدد (٤) أربعة مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين إتضح من إنتشالها وتفتيشها إحتواءها على ما مجموعه (٣٧٢) ثلاثمائة واثنان وسبعون كيساً بلاستيكياً بها أكثر من (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) .. هذا وقد تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب وخداع المهربين والله ولي التوفيق.