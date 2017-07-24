قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل 120 معتكفا وتصيب العشرات خلال عملية اقتحام للمسجد الاقصى ليلاً

واس-فجر:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية نحو 120 مصليا معتكفا بالمسجد الأقصى ، وأصابت عشرات المصلين، بينهم 15 اصابة بأعيرة مطاطية في الرأس بين المصلين، و 6 مسعفين، وذلك خلالها اقتحامها الواسع للمسجد الأقصى من باب المغاربة منتصف الليلة الماضية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ان قوات الاحتلال شرعت فور اقتحامها للمسجد الأقصى بإطلاق القنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السّامة والأعيرة النارية بهدف طرد المصلين، قبل أن تفرض حصارا محكما على المُصلى القبلي بهدف اخراج المعتكفين ، و اعتقلت نحو 120 مصليا بينهم اثنين من حراس المسجد ونقلتهم بواسطة حافلات عسكرية إلى مراكز اعتقال وتحقيق في القدس المحتلة.

وقالت جمعية المسعفين المقدسيين أن جنود الاحتلال رفضوا دخول المسعفين إلى الأقصى رغم وجود أكثر من حالة خطرة، لافتة إلى أنه تم إخلاء إصابتين وُصفتهما بالخطيرة من باب المغاربة .