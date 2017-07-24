روسيا :اعتقال 7 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في سان بطرسبورغ

متابعات-فجر:

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي في روسيا عن اعتقال 7 مواطنين من دول آسيا الوسطى ضض، من بينها هجوم على سكة الحديد

وأوضحت الهيئة أن عملية الاعتقال جرت يوم الثلاثاء الماضي ، وأكدت أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لاستهداف مدنيين في مناطق تجمع الناس وفي سكة الحديد.

ولم تعلن الهيئة عن أسماء المشتبه بهم، حفاظا على نتائج التحقيق المستمر في القضية.

وكانت النيابة العامة الروسية قد أعلنت عن إحباط 12 عملا إرهابيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وفي 3 أبريل الماضي، استهدف تفجير إرهابي قطارا في مترو أنفاق بطرسبورغ، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، بينهم المهاجم الانتحاري. وفي إطار التحقيق في هذا التفجير تم اعتقال 10 أشخاص .