البورصة المصرية تربح 9ر1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

متابعات_فجر

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر712 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فتراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 77ر0 % ليبلغ مستوى 13609 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 84ر3 % ليبلغ مستوى 701 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 100/ نحو 62ر2 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1595 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 2ر3 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 178ر1 مليار ورقة منفذة على 89 ألف عملية.

ونوه إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 75ر68 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 66ر23 %، والعرب على 59ر7 في المائة بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 03ر142 مليون، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 02ر118 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ولفت إلى أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 214ر7 مليار جنيه منذ بداية العام، وأن العرب سجلوا صافي شراء 42ر44 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 39ر37 % من المعاملات، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 61ر62 %، لافتا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 92ر30 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 140 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو139 سند تقريباً.

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