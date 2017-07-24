10 جرحى جراء عاصفة رعدية ضربت اسطنبول

متابعات_فجر

أصيب عشرة اشخاص على الاقل بجروح جراء عاصفة رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد شهدتها مدينة اسطنبول يوم أمس .

وأدت العاصفة التي استمرت نحو 20 دقيقة إلى تعطل حركة المرور وحدوث فيضانات غمرت السيارات في بعض الشوارع.

وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن 16 طائرة كانت متوجهة إلى مطار اتاتورك في المدينة سلكت اتجاهات اخرى, فيما أوضحت بلدية اسنطبول في بيان أن نحو 230 شجرة اقتلعت وان حوالي 90 سقفا انهار في انحاء المدينة.

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