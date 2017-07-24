“الفيفا” يفرض عقوبات مالية على الاتحاد القطري الرياضي بسبب رفع صورة أمير قطر

متابعات – فجر :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أمس الخميس، توقيع عقوبات مالية على العديد من اتحادات الدول على خلفية أحداث الجولة الماضية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، في روسيا.

وكشف الفيفا، عبر موقعه الرسمي، إن لجنة العقوبات توجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (51.800 دولار)، عليه، وذلك بعد أن ارتدى لاعبو العنابي قمصانا عليها صورة امير قطر تميم أثناء التمارين، في 13 يونيو/حزيران الماضي، قبل مباراة قطر وكوريا الجنوبية، كما ارتدى المشجعون قمصانا عليها صور الأمير القطري، في استاد جاسم بن حمد.

بالإضافة لتغريم اللاعب القطري حسن الهيدوس خمسة آلاف فرنك سويسري (5180 دولار) بسبب سلوكه غير الرياضي، حيث أخذ قميصا من أحد المتفرجين ورفعه عالياً ، بعد تسجيله هدفا للعنابي.

كما فرضت لجنة العقوبات التابعة للفيفا غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني قدرها 3 آلاف فرنك سويسري (3110 دولارات) لتأخر موعد انطلاق مباراة منتخبه أمام تشيلي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف فرنك (26 ألف دولار)، بسبب دخول الجماهير أرضية الملعب وهتافات مسيئة من جانبهم، خلال لقاء الأوروغواي.

إضافة إلى غرامة 15 ألف فرنك سويسري (16 ألف دولار) على الأرجنتين لهتافات مسيئة من الجماهير خلال لقاء باراغواي، وتضاعفت الغرامة على راقصي التانغو لتكرار نفس الأمر خلال لقاء كولومبيا.

وتم توقيع غرامة مالية على البرازيل قدرها 98 ألف فرنك سويسري (100 ألف دولار) موزعة بين تأخر انطلاق مباراتهم أمام الإكوادور، وهتافات مسيئة من الجماهير خلال مبارياتهم أمام كولومبيا وبوليفيا وباراغواي.

كما فرض الفيفا غرامة مالية على تركيا قدرها 13 ألف فرنك سويسري (14 ألف دولار) موزعة بين أعمال شغب قامت بها الجماهير، من إلقاء زجاجات فارغة واقتحام الملعب، خلال مباريات أوكرانيا وكازاخستان وفنلندا.