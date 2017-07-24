“الكونغرس الأمريكي” يُمهّد للتصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

متابعات – فجر :

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي مداولات تمهيداً للتصويت على مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.وكان البيت الأبيض أعلن الخميس الماضي؛ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العقوبات المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران وأنها تنتظر حاليا الوثيقة التهائية من مجلس الشيوخ للبدء بطبيقها.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، خلال موجز صحفي، أمس الخميس: “كما قلت يوم أمس، فإن الرئيس والإدارة يدعمان العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية”.وأضافت: “نستمر في دعم العقوبات القوية ضد هذه الدول الثلاث وسننتظر القرار النهائي بشأن مشروع قرار (حول توسيع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية) وللشروع في تطبيقه”.في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستي، في فنلندا، الخميس، إن “العقوبات الجديدة أيضا تعد غير شرعية على الإطلاق من وجهة نظر القانون الدولي، وهي تنتهك مبادئ التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية”.وفي 25 يوليو الجاري، تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص على توسيع العقوبات، التي سبق أن فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.ومن المقرر أن تتم إحالة الوثيقة قريبا إلى مجلس الشيوخ، ليجري، حال موافقته عليها، تسليمها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وسبق أن أفاد ممثلو مجلس الشيوخ بالتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، على أن يبدأ التصويت عليه الأسبوع الجاري.وفي حال تبني المشروع بشكله الحالي، ستصبح الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا الأوسع نطاقا منذ العام 2014، فهي ستطال، على سبيل المثال، مشروع “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى إضفاء الصفة القانونية على العقوبات السابقة، التي تم فرضها بأوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وصف العقوبات الأمريكية بأنها “خطوة أحادية” من جانب واشنطن.