سوريا.. مقتل 10 مدنيين جراء قصف جوي على مدينة البوكمال شمال دير الزور

متابعات – فجر :

قتل 10 مدنيين على الأقل، أمس الخميس، في قصف لطائرات مجهولة على مدينة البوكمال التي يسيطر عليها تنظيم داعش وضواحيها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد، إن “تسعة من القتلى لقوا مصرعهم في قصف داخل البوكمال في شمال شرق دير الزور والحدودية مع العراق. بينما توفى الضحية العاشرة في قرية البوغاز قرب المدينة”. وأشار إلى أنه “لم تتضح بعد هوية الطائرات التي نفذت الهجوم، وما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”. وارتفعت بهذا العدد حصيلة ضحايا القصف على دير الزور، التي يسيطر عليها بالكامل تقريباً تنظيم داعش باستثناء بعض الأحياء ومطارها العسكري، خلال آخر 24 ساعة إلى 24 مدنياً.