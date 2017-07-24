الحكومة اليمنية: تحرير معسكر خالد سيفتح ‏الآفاق نحو انتصارات كثيرة مقبلة

واس – فجر
أكدت الحكومة اليمنية أن تحرير معسكر خالد بن الوليد الواقع في غربي محافظة تعز سيفتح الآفاق نحو انتصارات كثيرة مقبلة.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني بعدن اليوم إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحققت بعد الانتصارات الكبيرة التي أحرزها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية، المسنودين بقوات التحالف العربي في معسكر خالد.
واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها، تقريرين مفصلين قدمهما نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء صالح الزنداني أوضح فيهما سير المعارك القتالية والانتصارات التي تحققت في تعز وباقي الجبهات الأخرى والمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش اليمني، والمقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وهزيمة الانقلاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع في تقرير قدمه إلى مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري، أن وزارة الداخلية باشرت بتطبيق خطة في حماية المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وبما يضمن عدم حدوث أي اختراقات أمنية من شانها تزهق أرواح الأبرياء وتأثر على السكينة العامة للسكان.