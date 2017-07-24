الهلال يحقق النقطه الثانية في البطولة العربية

مازن الشهري – فجر – الرياض

ضمن البطولة العربية المقامة في دولة مصر وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لعب اولمبي الهلال السعودي بفريق نفط الوسط العراقي

ودخل الهلال المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى : مروان الحيدري

وفِي خط الدفاع: عبدالله المهيني ، متعب المفرج ، عادل المولد ، أنس زباني

وفِي خط الوسط: مهند فلاته ، ناصر الدوسري ، ماجد النجراني ، نايف كريري

وفِي الهجوم وحيداً : عبدالرحمن اليامي

الشوط الأول :

ضربة البداية لدى نادي الهلال ، تسديدة على المرمى الهلالي وتصدى لها الحارس مروان الحيدري في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ، ومن ثم هجمة مرتدة هلالية على المرمى العراقي في الدقيقة الثالثة سددها عبدالكريم القحطاني فوق الخشبات الثلاثة ، ترابط واضح في الخطوط الزرقاء في الدقايق الاولى من المباراة ، عرضية هلالية خطيرة في الدقيقة السادسة من الشوط الاول لم يستغلها الهجوم الهلالي بشكل جيد ، خط على مشارف منطقة الجزاء الهلالية لفريق نفط الوسط العراقي وتسديده قوية تصدى لها مروان الحيدري بكل براعه ، هجمات متبادلة بين الفريقين ، محاولات وضغط من فريق نفط الوسط على المرمى الهلالي ، الكورة حائرة في وسط الملعب بين الفريقين ، هجمات هلالية و تمريرات خاطئة بالجملة للفريق الازرق ، نايف كريري يضع هدف ازرق محقق في الدقيقة اثنان وعشرون من الشوط الاول بعد ان سدد الكورة فوق المرمى العراقي ، هدف محقق لنفط الوسط العراقي يخرجه اللاعب متعب المفرج بقتالية من على خط المرمى الازرق ، الدقيقة الخمسة والعشرون يتصدى الحارس الازرق بقتالية وبراعة لكورة عراقية خطيرة ، سيطرة واضحة لنفط الوسط العراقي على مجريات المباراة ، تسديدة خطرة على المرمى الهلالي يتصدى لها مراون الحيدري باستبسال ، هجمات هلالية لم يستثمرها لاعبين الزعيم بشكل جيد ، كرت اصفر للاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقيقة واحد وأربعون من الشوط الاول ، فاول هلالي في الدقيقة ثلاثة وأربعون من الشوط الاول لعبها عرضية على المرمى العراقي واستطاع حارس فريق نفط الوسط من التصدي لها ، احتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقت بدل ضايع للشوط الاول ، هدف عراقي اول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط الوسط العراقي بهدف مقابل لاشئ للهلال السعودي .

أما بالشوط الثاني :

هجمات متبادلة بين الفريقين ومحاولات هلالية ، هدف هلالي على مشارف منطقة الجزاء نفط الوسط العراقي يسددها عبدالكريم القحطاني تسفر عن الهدف الهلالي الاول في الدقيقة وأحد وخمسون من الشوط الثاني ، محاولات لفريق ل نفط الوسط العراقي على المرمى الهلالي ، هجمة هلالية خاطفه تسفر عن الهدف الهلالي الثاني عن طريق اللاعب انس زباني في الدقيقة سبعة وخمسون من الشوط الثاني ، ارتفع رتم المباراة بين الفريقين بعد تقدم الفريق الهلالي ، هجمة هلالية مرتدة عن طريق اللاعب عبدالرحمن اليامي سددها خارج المرمى ، محاولات عراقية على المرمى الازرق تصدم بصلابة الدفاع الهلالي ، التبديل الاول للهلال خروج نايف كريري ونزول فهد الرشيدي بديلاً عنه ، افضلية هلالية وخطورة واضحه على مرمى نفط الوسط العراقي ، خطاء من دفاع الهلال وجاء هدف التعادل في الدقيقة تسعة وسبعون من الشوط الثاني ، التبديل الهلالي الثاني خروج عبدالرحمن اليامي ونزول مالك عبدالمنعم بديل عنه ،نهاية المباراة بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين .