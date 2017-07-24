البيت الأبيض: ترمب يسعى لعقوبات أشد على روسيا

وكالات – فجر

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يستخدم حق النقض لمنع تشريع قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا سعيا لاتفاق أكثر صرامة من ذلك المطروح أمام الكونجرس.

وقال أنتوني سكاراموتشي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض إن ترمب “قد يوقع على العقوبات كما هي تماما بل وقد يعترض عليها ويتفاوض على اتفاق أكثر صرامة ضد الروس”.

وجاءت تصريحاته بعد أن توصل المشرعون أمس الأربعاء إلى اتفاق يمهد الطريق أمام إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون قريبا ربما هذا الأسبوع لفرض عقوبات جديدة على روسيا ويمنع ترمب من تخفيف العقوبات على موسكو دون موافقة الكونجرس.

وحذرت روسيا من أنها قد ترد على واشنطن بينما قال الاتحاد الأوروبي إن الخطوة الأمريكية قد تؤثر على أمن الطاقة في دوله وقد تدفعه للتحرك أيضا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بالفعل العقوبات الجديدة، وإذا أقرها مجلس الشيوخ كذلك كما هو متوقع سترسل إلى البيت الأبيض ليوقع عليها ترمب أو يمارس حق النقض ويرفضها.

وحتى إذا رفض ترمب مشروع القانون فإن من المتوقع أن يحصد تأييدا كافيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتغلب على هذا الرفض.