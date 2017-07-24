نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد الناشري

واس – فجر

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد رئيس رقباء حمود مبغور الناشري الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي .

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بوالد الشهيد، عن صادق العزاء والمواساة في الفقيد، مؤكداً أن استشهاده مدافعاً عن وطنه ومقدساته مصدر فخر واعتزاز للوطن وأبنائه، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته .

وكان محافظ القنفذة فضا البقمي وعدد من القيادات العسكرية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، شاركوا في أداء الصلاة على الشهيد ومواراة جثمانه الثرى اليوم.