الدفاع المدني ووقف الملك يناقشان إجراءات وسلامة حجاج بيت الله الحرام

متابعات – فجر

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي المنتشري، اجتماعا مع مسؤولي وقف الملك عبدالعزيز ومسؤولي الأمن والسلامة بالوقف حضره عدد من المختصين في الدفاع المدني والوقف.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطة العمل وآلية متابعة جوانب الوقاية من المخاطر والتدخل في حالات الحوادث بما يحقق مستوى أداء عالي وفاعل والتعامل الأمثل مع النزلاء والمتسوقين وفق تنفيذ إجراءات عمل منظمة.

كما قام فريق الاجتماع بزيارة تفقدية لمركز الإطفاء الخاص بإدارة الوقف والاطلاع على معداته وتجهيزاته، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة متابعة ميدانية مجدولة تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة للمنشآت لموسم حج لهذا العام والتي تهدف للوصول لأفضل درجات السلامة لحجاج وزائري بيت الله الحرام.