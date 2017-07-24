أمير تبوك يطلع على مشاريع “الإسكان” في المنطقة

واس – فجر

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه في الإمارة، على استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف وزارة الإسكان وعلى مشاريع الوزارة التي تنفذ في المنطقة، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل والوفد المرافق له، وتضم مشاريع الإسكان التي تتجاوز تكلفتها الـ 1439 مليون ريال في مدينة تبوك وتيماء وأملج.

واستمع سمو أمير المنطقة عن شرح لهذه المشاريع ونسب الانجاز فيها من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، حيث تناول مشروع إسكان ” تبوك 01 ” الذي يضم 901 وحدة سكنية بقيمة 552,907,579 ريالا ونسبة الانجاز للمباني فيه وصلت إلى 100% ونسبة الانجاز في البنية التحتية وصلت إلى 78% ، كما يضم جامع ومسجد ومركز صحي ومدارس للبنين والبنات لجميع المراحل الدراسية ومحلات تجارية وحدائق ومرافق عامة.

ويضمن مشروع إسكان “تبوك 02” 6327 ما بين شقة سكنية وأراضي سكنية ويقع على أرض مساحتها مليون متر مربع وتصل القيمة الإجمالية للبنية التحتية في المشروع 180,114,008ريال، ونسبة الانجاز وصلت إلى 76% ، كما يضم المشروع مدارس للتعليم العام بنين وبنات ومركز للدفاع المدني ومركز للرعاية الصحية وجامع ومسجد وحضانة ومحلات ومراكز تجارية وحدائق ومرافق عامة .

وتضمن الشرح على مشروع مساكن أملج الذي يضم 718 ما بين وحدة سكنية وأراضي سكنية على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تصل إلى 305,748,542ريالا، حيث وصلت نسبة الانجاز في مباني الوحدات السكنية 76% ونسبة الانجاز في البنية التحتية 16%، فيما يحتوي المشروع على مدارس للبنين والبنات وجامع ومسجد وخدمات تجارية وحدائق ومرافق عامة.

وتضم وزارة الإسكان بالمنطقة مشروع إسكان تيماء الذي يحتوي على 764 ما بين وحدة سكنية وأراضي على مساحة 749,300 متر مربع بقيمة 400,485,239 ريالا، ووصلت نسبة الانجاز في المشروع إلى 76% ، ويضم مدارس للبنين والبنات وجامع ومسجد وممرات مشاة وحدائق وأماكن انتظار للسيارات وملاعب أطفال.

بعد ذلك رفع أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية الشكر لله أولا ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه – حفظهما الله – كما شكر معالي وزير الإسكان وجميع العاملين في الوزارة على ما يبذلونه من جهد لخدمة المواطن .

وبين سموه أن المواطن في كل مناطق المملكة بمدنها و محافظاتها بدأ يلمس منتجات الأسكان وسيبدأ يستفيد منها استفادة فعلية، داعياً وسائل الإعلام للقيام بدورها الحقيقي، وإبراز الحقائق الموجودة على أرض الواقع، لنقل ما وصل إليه مشروع الإسكان في المملكة، وما هو متاح، وماهي سبل إيجاد السكن لكل مواطن، مشيراً إلى أن ما تقدمه المملكة لأبنائها من تسهيلات وإمكانيات لا يمكن أن يتوافر في أي دوله من دول العالم.

وفي الختام أكد سموه أن مشاريع الأسكان بمنطقة تبوك تسير وفق ما يخطط له، حيث جرى تسليم بعض الوحدات السكنية لمستفيديها، ويجري العمل على تسليم أخرى للمواطنين وفق المدة الزمنية المحددة لانتهاء المشاريع القائمة.

وحضر استعراض مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، والمشرف العام على فروع المناطق ماجد الزهراني ومدير فرع الوزارة في المنطقة المهندس إسماعيل بن عطالله المسعودي.