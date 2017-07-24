تويتر تعلن انخفاض عائداتها وعدم تسجيل زيادة في عدد مستخدميها

وكالات – فجر

أعلنت شركة تويتر أنها لم تتمكن من توسيع قاعدة مستخدميها كما شهدت انخفاضا في عائداتها خلال الربع الماضي، ما أدى إلى تراجع أسعار أسهمها قبل بدء تداولات السوق.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية بمقدار 116 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 107 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت تويتر أن قاعدتها من المستخدمين الفعليين شهريا لم تتغير وبقيت عند 328 مليون مقارنة مع الأشهر الثلاث الأولى من العام وبارتفاع نسبته 5% فقط عن العام الذي سبق، وقالت تويتر أن العائدات في هذا الربع انخفضت بنسبة خمسة بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 574 مليون دولار، كما أن عائدات الاعلانات انخفضت بنسبة 8% لتصل الى 489 مليون دولار.

وانخفض سعر أسهم تويتر بأكثر من تسعة بالمئة لتصل إلى 17,77% في تعاملات ما قبل السوق في بورصة نيويورك عقب نشر البيانات، وقالت التي لم تعلن مطلقا عن تحقيق أرباح، أنها تحقق تقدما في تحسين منتجاتها على أمل أن يزيد ذلك من نموها ويساعد على تحقيق الربحية.