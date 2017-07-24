جمرك البطحاء يُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 6 آلاف زجاجة خمر

متابعات_فجر

أحبط جمرك البطحاء ثلاث محاولات لتهريب 6236 زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث إرساليات وردت للجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا, أنه تم إحباط الكمية من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث وردت للجمرك أولاً إرسالية عبارة عن “مياه للشرب” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على 4800 زجاجة خمر مُخبأة ضمن الإرسالية، بحيث وضعت الكراتين الخاصة بالخمور في منتصف الحمولة، في حين كانت كراتين مياه الشرب في مقدمة الحمولة وآخرها .

وأوضح المحنّا أنه في المحاولة الثانية تمكّن الجمرك من إحباط تهريب 1172 زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة في تجويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة, وفي المحاولة الثالثة أحبط الجمرك محاولة تهريب 264 زجاجة خمر كانت مُخبأة بطريقة فنيّة داخل خزان الوقود الخاص بإحدى الشاحنات القادمة للجمرك .

وبين المحنّا أن منسوبي جمرك البطحاء يبذلون أقصى الجهود في سبيل منع دخول كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته .

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