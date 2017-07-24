“السعودية للكهرباء”: زيادة الفاتورة عن 30 يوماً لا يؤثر على قيمة الفاتورة وحق المشترك في الاستفادة من الشرائح

متابعات-فجر

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا صحة مطلقاً لما تداوله البعض عن زيادة قيمة الفاتورة الكهربائية أو دخول المشترك في شرائح أعلى، إذا زادت مدة الفاتورة عن ثلاثين يوماً، مطمئنة جميع المشتركين بأن لديها أنظمة آلية دقيقة وبرامج محاسبية معتمدة عالمياً في هذا المجال.

وأشارت الشركة إلى آلية حساب قيمة الفاتورة الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتي لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أحقية المشترك في الاستفادة من نظام الشرائح المختلفة، بصرف النظر عن مدة قراءة الفاتورة، سواء كانت أقل أو أكثر من ثلاثين يوماً.

ولفتت إلى أن مدة قراءة الفاتورة وفقاً للبرامج والأنظمة المحاسبية المعتمدة رسمياً لا علاقة لها بحساب قيمتها، خاصة وأن زيادة أو نقصان عدد أيام القراءة يرجع في الغالب إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة الشهرية، والتي تتزامن أحياناً مع أيام العطل الاسبوعية أو الإجازات الرسمية أو الأعياد.

ونوهت “السعودية للكهرباء” إلى أنها فتحت العديد من القنوات للتواصل بشفافية مع جميع المشتركين، وإتاحة الفرصة لهم لمراجعة الشركة آلياً في حال وجود أي ملاحظة او استفسار يتعلق بالفاتورة، وأنها تعمل على الفور للتجاوب مع أي ملاحظة ومراجعتها، تطبيقاً للأنظمة وحفاظاً على حقوق المشتركين.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت، مطلع العام الجاري، في ميكنه منظومة خدمة العملاء لديها، بما يضمن تقديم كافة خدمات المشتركين الكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة، إذ أن جميع خدمات المشتركين يُمكن الاستفادة منها آلياً عبر موقع الشركة (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمة (صديق الكهرباء ALKAHRABA Friend) سواء على تطبيق واتساب على رقم (0533991100) أو موقعتويتر(@ALKAHRABAFriend)، وكذلك “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).