تمديد فترة قبول الترشح لجائزة الملك عبد الله للأبحاث الطبية

متابعات_فجر

أعلن المجلس التنفيذي لجائزة الملك عبدالله للأبحاث الطبية ممثلة برئاسة معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ، تمديد فترة قبول الترشيحات البحثية لدورتها الأولى، وذلك نزولا عند رغبة الكثير من المهتمين والباحثين، حيث تقرر تمديد الفترة من 31 يوليه إلى 24 أغسطس 2017م ، وذلك حسب ما أفاد به الدكتور أحمد العسكر نائب رئيس المجلس التنفيذي للجائزة.

وأوضح الدكتور العسكر أن الجائزة تهدف لإذكاء روح التنافس بين الباحثين والمهتمين ، وترسيخا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع المعرفي ودعمة، ليكون رافدا تنمويا مستداما من خلال احتضان الأبحاث وتشجيعها ، كما تعد هذه الجائزة الأضخم في المملكة على مستوى الأبحاث الطبية بعد رصد مبلغ “مليون ريال” للفائزين بالجائزة، التي من أهم أهدافها دعم الاكتشافات العلمية وتعزيز دور وأهمية الأبحاث الطبية، وتكريم المتميزين في المجال الطبي والبحثي في المملكة، والإشادة بما تقدمه المملكة من أجل خلق بيئةٍ داعمةٍ للأبحاث على مستوى عالٍ من الجودة وروح المنافسة، وتعزيز أداء القطاعات الصحية والجامعات والمراكز البحثية وحثها على تقديم الأبحاث ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واقتصاد الوطن .

يذكر أن موقع الجائزة مازال يواصل استقباله للترشيحات من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه الجائزة (http://kamra.kaimrc.med.sa) ويتلقى العديد من طلبات التسجيل والترشح لهذه الجائزة عن طريق عدد من المؤسسات التعليمية كالجامعات ومراكز الأبحاث .