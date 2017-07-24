شرطة الرياض تقبض على المتحرشين بفتاتين شرق العاصمة وتحيلهم إلى “النيابة العامة”

متابعات -فجر

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنّ الأجهزة المختصة لديهم رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الإجتماعي تضمنت قيام شباب بالتحرش بفتاتين تسيران

في أحد الشوارع .

و لما احتوته هذه المقاطع من مخالفات فقد تم إجراء التحريات اللازمة لتحديد موقع الحادثة ومعرفة المتهمين كونه لم ترد اي شكوى لمراكز الشرطة.

و تم تحديد مكان الواقعة ” شرق العاصمة الرياض و كشف هوية المتهمين وضبطهم وهم ثلاثة جميعهم في العقد الثالث من العمر ، و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم وبقيام أحدهم بتوثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

جرى اشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.