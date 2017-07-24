المملكة والسودان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإتصالات

واس_فجر

وقعت المملكة وجمهورية السودان اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامجاً تنفيذياً في مجال الاستفادة من الكفاءات الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة السعودية السودانية المشتركة السادسة التي تعقد في جدة .

وتهدف مذكرة التفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين بينما يهدف برنامج الاستفادة من الكفاءات الطبية إلى تقوية واستدامة أواصر التواصل في مجالات الرعاية والتدريب في المجِال الصحي بما يعزز العلاقة القائمة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وجاء التوقيع على المذكرة والبرنامج التنفيذي في اليوم الثاني من اجتماع اللجنة السعودية السودانية المشتركة السادسة الذي بحث تعزيز التعاون في المجالات كافة، من خلال لجنة التعاون الدولي والأمني والعمل والجمارك ولجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي ولجنة التعاون التعليمي والخدمي والاجتماعي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب.

وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الهدف من اجتماعات اللجنة السعودية السودانية المحافظة على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين ومناقشة العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون في عدة مجالات شاملة الجانب التجاري والاستثماري والتقني والثقافي.

وأوضح معاليه أن اجتماعات اللجنة تعد فرصة مناسبة لمراجعة ومناقشة مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها في الدورات السابقة لتعزيز المجالات التي حققت الفائدة المرجوة منها والعمل على تذليل العقبات في المجالات الأخرى وتحديد الرؤى المستقبلية الهادفة إلى تطوير تنمية مستدامة للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وإعداد التوصيات والآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ، وذلك من خلال الاعتماد على الدور الرئيس الذي سيلعبه القطاع الخاص في هذه المجالات وبمساندة ومؤازرة من حكومتي البلدين الشقيقين .

من جانبه شكر وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان الدكتور عبداللطيف أحمد عجيمي حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات مبيناً أن انعقاد هذه الدورة يأتي كأحد الآليات الناجحة لتطوير العمل المشترك للعبور بشعبينا إلى منظومة الأمم الراقية والمتقدمة بتفعيل علاقاتنا الثنائية التي تشهد تطوراً يوماً بعد يوم في جميع مجالات التعاون بيننا وخاصة في ملفات الزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتعليم والأمن والدفاع والجمارك والعمل والبيئة والعدل والتجارة والصناعة والمالية والبنوك.

وأشاد معالي وزير الزراعة والغابات رئيس الوفد السوداني بالتعاون في المجال الزراعي وفي مجال مكافحة الجراد الصحراوي، الذي في إطاره قدمت المملكة عدداً مقدراً من وسائل الحركة والمعدات في مجال مكافحة الجراد الصحراوي مما يعد إسهاماً في تهيئة مناخ الانتاج والاستقرار .

وتطلع معاليه للاستفادة من الميزات النسبية للبلدين خاصة في مجال توفير الأمن الغذائي والمنتجات الصناعية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية والمجتمعية ، مؤكداً أن السودان اصبحت الآن قبلة للمستثمرين حيث قانون الاستثمار المميز ومناخ الاستثمار الملائم، والمياه المتوفرة والثروات النفطية والمعدنية والطبيعية والبشرية .

ولفت النظر إلى أن السودان على استعداد لفتح كل اَفاق ومجالات التعاون مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية وجذب الاستثمار العربي والأجنبى خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للحضور للاستثمار في بلدهم الثاني السودان مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان بلغت خلال الفترة 2005-2016 نحو (350) مشروعاً استثمارياً في كافة القطاعات .