مركز حصين يستهدف 460 طفلا في برنامج لتعزيز القيم

الرياض-فجر:

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نفذت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات ( حصين ) بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات شرع مركز ( حصين ) بتنفيذ برنامج تعزيز القيم للأطفال والذي يستهدف الفئة العمرية من ( 7-9) ويبلغ عدد المستفيدات منه ( 460) طفلا وذلك خلال الفترة 22/10- 18 /11/1438هـ .

ضمن أنشطة النادي الصيفي المنفذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الدراسي 1438هـ.

وأوضح عميد المركز الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أن البرنامج يستهدف غرس عدد من القيم العقدية كحب الله والإيمان به وغرس قيم خلقية كالعدل والأمانة والصدق وإكرام الضيف والعدل والتعاون وغرس القيم الوطنية كحب الوطن والملك واحترام الانظمة والامن والسلامة وخدمة الوطن وغرس قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرق الوصول إليها كاستخدام التجربة والتفكير الناقد وغرس قيم وجدانية وانفعالية كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب وغرس قيم اجتماعية مثل بر الوالدين والتكافل الاجتماعي والإحسان للجيران وغرس قيم مادية تتصل بالعناصر المادية كالاعتناء بالجسم والاقتصاد في الانفاق غرس قيم جمالية تتصل بالتذوق الجمالي وإدراك الاتساق في الأشياء والاعتناء بالمظهر والنظافة والنظام .

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