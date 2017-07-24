220 ألف تصوير طبي في ” سعود الطبية” خلال عام

متابعات-فجر:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة التصوير الطبي، عن إجراء أكثر من 220 ألف فحصاً تشخيصياً وتداخلياً، خلال عام ، بمعدل 18 ألف تصوير طبي شهرياً، و600 يومياً، عبر الاجهزة: السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.

وأوضحت المدينة، أن تلك الفحوصات يقوم عليها كوادر مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير، من فنيين وإخصائيين وأطباء أشعة.

وأشارت المدينة إلى أن إدارة التصوير الطبي، تقدم خدمات متقدمة على أعلى مستوى في تشخيص وعلاج جميع الحالات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً.

ونوهت المدينة، أن من ضمن الخطط المستقبلية إضافة عدد من أجهزة الأشعة المتطورة في برج النساء والولادة والأطفال، وتدشين برنامج قياس وتنظيم معدل درجة الإشعاع على المريض في جميع أقسام الإدارة.