محمد بن زايد يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين في إنهاء قيود الاحتلال على المسجد الأقصى

واس-فجر:

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تكللت بالنجاح وأدت إلى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الدخول الى المسجد الأقصى .

وقال سموه وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ” إن هذه الجهود تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للمملكة العربية السعودية وعملها الدؤوب في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ” .

وشدد سموه على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة العودة مجددا للتبني التام والكامل لمبادرة السلام العربية.