الجيش اليمني يصد محاولات تقدم لميليشيات الانقلابيين ‏شمالي محافظة صعدة

واس-فجر:

تمكن الجيش اليمني من صد محاولات عدة لتقدم ميليشيات ‏الانقلابيين في منطقة ثار صلة التابعة لمديرية البقع في ‏محافظة صعدة شمال اليمن .‏

ووفقا لموقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية فقد أكدت مصادر ميدانية في الجيش أن قوات الجيش المتمركزة ‏في المنطقة كسرت عدة محاولات تسلل نفذتها عناصر ‏الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار .‏

وأشارت المصادر إلى أن جبهة البقع شمالي صعدة ‏شهدت معارك ضارية خلال الساعات الماضية بين قوات ‏الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية ، وقامت مدفعية الجيش بدك مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقة ثار صلة بالبقع وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح .‏