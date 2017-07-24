الجيش اليمني يصد محاولات تقدم لميليشيات الانقلابيين ‏شمالي محافظة صعدة

واس-فجر:
تمكن الجيش اليمني من صد محاولات عدة لتقدم ميليشيات الانقلابيين في منطقة ثار صلة التابعة لمديرية البقع في محافظة صعدة شمال اليمن .
ووفقا لموقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية فقد أكدت مصادر ميدانية في الجيش أن قوات الجيش المتمركزة في المنطقة كسرت عدة محاولات تسلل نفذتها عناصر الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار .
وأشارت المصادر إلى أن جبهة البقع شمالي صعدة شهدت معارك ضارية خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية ، وقامت مدفعية الجيش بدك مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقة ثار صلة بالبقع وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح .