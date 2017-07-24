متابعات-فجر:

أكدت صحيفة “ديلي إكسريس” الإنجليزية أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد، بعقد يوقعه مع النادي قبل فترة أعياد الميلاد.

وعانى المهاجم السويدي المخضرم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في الدوري الأوروبي، ويحاول جاهدا إعادة التأهيل والتعافي من الإصابة في الوقت الحالي.

ورغم تعاقد اليونايتد مع الهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المدرب جوزيه مورينيو، لا يزال يرغب في استعادة المهاجم السويدي للموسم المقبل.