الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج

متابعات _فجر

وفرت وزارة الصحة اللقاحات للحجاج وتوزيعها عبر القطاعات الصحية على جميع المراكز المختارة لتطعيمات الحج وعددها ( 89) مركز منتشرة في كافة محافظات منطقة عسير ،جاء ذلك في نطاق الجهود المبذولة لتحقيق التغطية المطلوبة لتنظيم حجاج الداخل بمنطقة عسير والعاملين الصحيين وغير الصحيين المشاركين في إعمال الحج بلقاحي الحمى المخية الشوكية والأنفلونزا الموسمية .

ولتحقيق الفائدة المرجوة فقد أهابت الصحة بجميع الحجاج أخذ الجرعة المحددة قبل وقت كافً من موعد التوجه للأماكن المقدسة ( عشرة أيام في المتوسط ) وذلك حتى يتمكن الجهاز المناعي من إنتاج الأجسام المضادة للمكروبات المسببة للأمراض المستهدفة بالتطعيم مع العلم بأن التطعيم بدأ إعطائه للمستهدفين اعتبارا من غرة شهر ذو القعدة 1438هـ .