خارجية الكونجرس: قطر متورطة في دعم الإرهاب . ..والسعودية والإمارات حاولتا ثنيها عن هذه الممارسات

متابعات -فجر

أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكونجرس الأمريكي، إليانا روس لينين في جلسة استماع داخل الكونجرس، أمس، لتقييم العلاقات الأمريكية مع قطر،أن قطر متورطة في دعم الإرهاب.

وأضافت أن السعودية والإمارات حاولتا ثنيها عن هذه الممارسات منذ فترة ،مؤكدة أن مسؤولاً قطرياً رفيع المستوى قدّم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

واوضح مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، جوناثان شانزر، الذي شارك في الجلسة: إن قطر تمادت في دعم تنظيم الإخوان؛ بهدف إيصالهم إلى السلطة في عدة دول، والهدف هو تنفيذ المخططات القطرية لاكتساب النفوذ ،وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.