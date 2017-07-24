“الحج والعمرة”تحدد مواصفات الخيام المستخدمة في مشعر عرفات لهذا العام

متابعات _فجر

وجهت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بضرورة الالتزام بمواصفات الخيام التي ستستخدم بمشعر عرفات لهذا العام.

واوضحت الوزارة، إن الخيام المستخدمة لابد أن تكون مصنعة من أقمشة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن وتكوّن الفطريات ويجب أن تكون نظيفة وخالية من أي روائح أو مادة تلحق ضرراً بخلايا الإنسان، وألا تقل كتلة المتر المربع من القماش المستخدم عن 400 غرام، ويجب ألا تنبعث منها غازات سامة عند تسيلط اللهب عليها.

وشددت الوزارة على ضرورة ألا تتغير أبعاد القماش أكثر من 4%، وأن يبقى القماش على نفس درجة المقاومة للحريق بعد غسله 12 مرة على الأقل، وأن يكون مقاوما لأي كائن مجهري.

فيما تضمنت الاشتراطات وضع بطاقة توضيحية على كل خيمة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بمكان واضح تتضمن نوع الألياف المستخدمة في تصنيع الخيمة وطريقة المعالجة وتاريخ تصنيع الخيمة وتاريخ الصلاحية، بالإضافة لوضع علامة مميزة توضح أنها مقاومة للحريق، ووضع بطاقات تحذيرية واضحة للتدابير الواقية من الحريق.