التجارة تمنع بيع القطع الذهبية الصغيرة دون وزن

متابعات_فجر

قررت وزارة التجارة والاستثمار منع محلات الذهب والمجوهرات من بيع السلاسل الذهبية والقطع الصغيرة للمشترين بأسعار محددة مسبقاً دون وزنها،

جاء ذلك كخطوة لمنع التلاعب وغش المشترين ومشددة على ضرورة إعطاء المشتري فاتورة بيع تتضمن وزن كل قطعة وسعر الجرام، وأهمية تحديد وزن الفصوص المركبة ونسبتها إلى المعدن، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت أنها تلقت شكاوى عديدة من مشترين حول وجود تجاوزات في بيع المصوغات الذهبية، ومن بينها الإصرار على بيع السلاسل والقطع الصغيرة دون وزن ،مشددة على أهمية وجود شهادات رسمية توضح أعيرة المعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، وتحدد بلد المنشأ، وعلامة الصانع، والمستورد.

كانت الفرق الرقابية التابعة للوزارة الأسبوع الماضي أكثر من 2600 جولة على محلات ومشاغل الذهب والمجوهرات في مختلف المناطق، وضبطت العديد من المخالفات في الفواتير، وعدم استعمال الموازين، إضافة لمخالفات في تراخيص مزاولة النشاط.