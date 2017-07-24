الإحتلال الإسرائيلي يفكر الجسور والممرات الحديدية أمام باب الأسباط

متابعات -فجر

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الممرات الحديدية التي كانت قد ثبّتتها أمام باب الأسباط، وفكّكت الجسور الحديدية المعدة لحمل الكاميرات الذكية؛ فيما بدا أنه تراجع عن مزيد من الإجراءات التي رفضها الفلسطينيون وربطوا إنهاء الأزمة بضرورة إلغائها؛ وفق “العربية”.

وكانت قد أزالت سلطات الاحتلال، البوابات الإلكترونية وبعض الكاميرات التي وضعتها على مداخل المسجد الأقصى و قد نصبت ممرات حديدية أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى قبل أيام، مثبتة بالأرض وتتصل بالبوابات الإلكترونية التي قامت بتركيبها سابقاً أمام الأقصى.

وكانت إسرائيل قد أقامت في 14 من يوليو الحالي، بوابات إلكترونية، ونصبت بعض الكاميرات، وبعدها بأيام نصبت بعض الجسور الحديدية.