نائب أمير الجوف يلتقي بمدير عام البريد السعودي بالمنطقة

متابعات – فجر :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام البريد السعودي بالمنطقة سلطان بن جالس الرويلي .وفي بداية اللقاء قدم الرويلي التهنئة لسمو نائب أمير منطقة الجوف بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير منطقة الجوف ، كما استمع سموه عن سير العمل في البريد والخدمات المتقدمة التي يقدمها للمستفيدين ، وإسهام البريد في العمل على دعم مهرجانات المنطقة من خلال فتح منافذ للبريد داخل المهرجانات لشحن المبيعات خارج المنطقة برسوم رمزية .وثمن سمو نائب أمير منطقة الجوف للبريد السعودي هذا العمل متطلعا لبذل المزيد في خدمة مهرجانات المنطقة .

كما تسلم سموه من مدير عام البريد السعودي بالمنطقة درعا تذكريا .