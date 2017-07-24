ضبط مقيم آسيوي متهم بسرقة أجهزة إلكترونية ب “جدة”

متابعات – فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور ، عاطي بن عطيه القرشي ،بأن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بلاغاً يفيد بتعرض محل تجاري لسرقة أجهزة إليكترونية من داخله” ، وفور تلقي البلاغ باشرت شرطة محافظة جدة البلاغ ، تم تكثيف البحث والتحري عن الجاني لضبطه ، حيث تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط مقيم من جنسية آسيوية يبلغ من العمر ٣٠عاما متهم بتلك السرقة ، عثر بداخل مركبته على المسروقات ، تم تسليمه لمركز الشرطة المختص تمهيداً لاستكمال إجراءات الإستدلال الأولية وسيتم إحالته للنيابة العامة بحكم الإختصاص.